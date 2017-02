Winnender Konzerttage Die Winnender Musiknacht 2017

Winnenden. „Hollywood hills“, von einer Frauenstimme gesungen, im Rathaus. Trommeln der in Winnenden wohnenden Gambier im Simba-Kellergewölbe. Die Innenstadt ist akustisch kaum wiederzuerkennen. Das Gegenteil von hochgeklappten Bürgersteigen: Es hat Menschen auf den Straßen und in den Kneipen fast keinen Platz zum Umfallen.

Beim Bäcker wird’s spanisch-urlaubig: gut gelaunter Flamenco von „Mi tierra“ und Duft von frisch gebackenen Krapfen, die zu Kaffee oder Wein kredenzt werden. Wer „400 Fieber“, die rockige Coverband mit dem Winnender Sänger Frank Dschida, im Bürgerstüble hören will, muss mit einem Außenplatz Vorlieb nehmen. Bis in den Flur hinaus ist es gedruckt voll und innen die fette Rockparty am Dampfen. Die Brettgitarrenriffs zu Kim Wildes „Kids in America“ gehen auch draußen noch in die Beine und bringen eine eilig vorbeihastende Clique auf ihrem Weg in die nächste warme Bleibe dazu, den Refrain mitzusingen, einer macht das Daumen-hoch-Zeichen.

Überall wabert Musik heraus

Es gefällt auch aus der Entfernung, dass etwas los ist in der Stadt, von überall Musik herauswabert. Näher ran kommt man der coolen Show von „Kniffler’s Mum“ in der Palme: Rockig instrumentierter Live-Hip-Hop von Jungs mit Käppis, Mützen und frechen Texten. Die Rapper-Gesten sind zum Liebhaben. Weil auch mal ein Handkuss des Frontmanns über die Köpfe fliegt. Ihre Genrebezeichnung „Teenage Dirtrap“ enthält Rap, Rock, Poetry Slam und Deine-Mutter-Witze.

Die Zuhörer stehen mit einem Grinsen im Gesicht vor der Bühne, bei gerappten Botschaften, die auf den Punkt kommen: „Wir sind nur am Start, um zu zeigen, dass die Scheiße rockt“ texten sie zur Melodie von TNT. Bei „Sebastian“, den Sänger Chris gesittet-albern mit Grinse-Pappmaske performt, regt sich der Mutterreflex, den die Ludwigsburger im Song „Deine Mum“ und dem ironisch bemutternden „Räum dein Zimmer auf, mach’ dein Bett“ auf die Schippe nehmen.

Schabernack mit Popsongs

Lässig aus der Hüfte heraus treiben sie Schabernack mit Popsongs, gehen zu rockig geklopften Stampf-Beats in die Knie, machen Faxen mit Texten. Da ist gewagte Wortgewandtheit dabei: „Easy“ von Cro mit neuem Text gerappt ist „Easy cheesy“.

Cooler, überraschender Schwenk in den rockigen Viervierteltakt von Michael Jackson: „Sie liebt dich“ und „sie liebt mich“ statt „Beat it“. Der Sänger wandert in die vorderste Publikumreihe und verlässt sie erst wieder, als er alle zum Klatschen gebracht hat. „Wir kamen, sahen und spielten“ verabschieden sie sich, nicht ohne das Publikum mit einem „Ihr wart wunderbar“ zum Teil der Show zu erheben. So „wunderbar“ unterhaltsam wird man live im Städtchen selten berappt.