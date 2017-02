Winnenden Diebe brechen in Café ein zvw, 02.02.2017 16:50 Uhr

Symbolbild. Foto: Büttner / ZVW

Winnenden.

Ein Dieb ist am Donnerstagmorgen (2.2.) zwischen 4.30 Uhr und 11 Uhr in ein Café in der Paulinenstraße in Winnenden eingebrochen. Im Innern hebelte der Einbrecher einen Geldspielautomaten auf und entwendete daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

