Winnenden Schwelbrand im Club "Zeitlos" im Langen Gewann

Winnenden (usp/ngr).

Brandalarm in Winnenden um 16.48 Uhr an diesem Sonntag (04.12.2016). Die Feuerwehr ist zum Löschen ausgerückt in die Friedrich-List-Straße. Im Erdgeschoss des Clubs "Zeitlos" (Gewerbegebiet Langes Gewand), neben dem Tanzlokal Samba, ist ein Schwelbrand ausgebrochen. Wo? Offenbar in einem Schacht, in dem Kabel verlaufen. Hinter der Wand ist ein Boiler eingebaut. Laut Feuerwehr ist noch unklar, ob der Boiler oder die Kabel in Brand gerieten. Die Feuerwehr hatte den Schwelbrand schnell unter Kontrolle, war mit 20 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Keine Verletzten, geschätzte Schadenssumme: 10 000 Euro. Die Clubbesitzerin hatte den Schwelbrand bemerkt und den Notruf gewählt.