Winnenden Exhibitionist onaniert vor der Bank

Winnenden.

Ein Exhibitionist hat in Winnenden eine 35 Jahre alte Frau belästigt. Die Frau war am Donnerstag (16.2.) gegen 18.30 Uhr mit ihrem Sohn in der Marktstraße unterwegs. Auf einer Sitzbank vor einem Geldinstitut bemerkte sie einen Mann, der die Hose heruntergelassen hatte und sich selbst befriedigte. Das geschätzte Alter des grauhaarigen Mannes wird mit etwa 55 Jahren angegeben. Er trug blaue Jeans sowie ein blaues T-Shirt. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegen.