Winnenden.

Ein Autofahrer hat in Winnenden beim Einparken eine Fußgängerin verletzt. Der 56-jähriger Skoda-Fahrer hatte am Dienstag (20.6.) gegen 12.50 Uhr auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Albertviller Straße eingeparkt. Die 41-jährige Fußgängerin stand neben der Parklücke. Obwohl die Geschädigte auf den Vorfall aufmerksam machte, machte sich der Autofahrer zunächst aus dem Staub. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Winnenden mögliche Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 07195/6940 zu melden.