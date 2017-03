Winnenden Gedenken an den Amoklauf von 2009

Winnenden.

An diesem Samstag gedenken die Winnender den Opfern des Amoklaufs von 2009. Vormittags wurden beim Memorial die Namen der Ermordeten verlesen. OB Hartmut Holzwarth hielt eine Ansprache. Ein Gebet wurde gesprochen und es gab einen Musikbeitrag. Ein Ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Schlosskirche schloss sich an. Weitere Gottesdienste gibt es um 18.30 Uhr in der Peterskirche in Weiler zum Stein und um 19 Uhr in der St.-Karl-Borromäuskirche in Winnenden. Die Lichterkette beginnt um 20 Uhr am Marktbrunnen.