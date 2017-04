Winnenden Geldspielautomaten aufgebrochen

Winnenden. Einbrecher drangen in eine Gaststätte ein, um dort drei Spielautomaten aufzubrechen und das Bargeld zu entwenden.

Die Täter hebelten am Donnerstag zwischen 2 Uhr und 7 Uhr gewaltsam ein vergittertes Fenster einer Gaststätte in der Entengasse auf. Anschließend drangen sie ins Gebäude ein, brachen drei im Gastraum aufgestellte Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Geldbetrags ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/ 6940 erbeten.