Winnenden.

Voll des Lobes äußerte sich Jens Wichering am frühen Sonntagabend über den Verlauf der ZVW-Messe gesund & vital. Sehr gut besucht war die Messe am Samstag (29.4.) und Sonntag (30.4.) im Kärcher-Auditorium in Winnenden, wobei dieses Mal am Samstag sogar noch mehr los war. Jens Wichering ist beim Zeitungsverlag Waiblingen für die Messeorganisation zuständig, und dieses Mal hatte er im Vorfeld der "gesund & vital" eine große Herausforderung zu bewältigen: Die Messe musste wegen des Brandes am Waiblinger Bürgerzentrum binnen kürzester Zeit an einen neuen Veranstaltungsort verlegt werden. Die Aussteller zeigten sich hochzufrieden mit dem spontanen Wechsel zum Kärcher-Auditorium, und sie konnten dank des neuen Standorts auch Besucher aus anderen Regionen, etwa der Backnanger Gegend begrüßen. Wichering beschreibt die Messebesucher als "sehr hochqualifiziertes Publikum". Die rund 50 Aussteller führten ungezählte Gespräche, und sowohl die Vorträge als auch die Workshops waren sehr gut besucht. Jens Wicherings Fazit am Ende zweier Messetage: "Alles rundweg positiv."

