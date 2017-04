Winnenden/Hangzhou Eine Bootstour und das Treffen mit den Chinesen

Schon vor der Info unserer Lehrer, dass wir in wenigen Minuten an der Austauschschule ankommen würden, packten alle schon nervös ihre Sachen und warfen einen heimlichen Blick in die Selfiekamera ihres Handys. Vor dem Schultor standen bereits Eltern und machten fleißig Fotos von uns. Im Gebäude wurden wir dann von unseren Austauschschülern - manch einer sogar mit Blumen - herzlich in Empfang genommen und nach zwei kurzen - oder für manche auch weniger kurzen - Reden konnten wir mit unseren Gastfamilien nach Hause.

Mit meiner Gastfamilie ging ich sofort zum Abendessen in ein kleines Restaurant in einem Einkaufszentrum. Obwohl ich erzählt hatte, dass ich nicht sehr viel Scharfes vertrage, wurde mein westlicher Gaumen kaum verschont.

Beim Kauf von Snacks für die kommenden Ausflüge trafen wir viele weitere Schüler mit ihren Austauschpartnern.

Dass die Gasteltern kein Englisch sprechen, ist kein großes Problem, da man einfach mit Zeichen oder über die Austauschschüler kommunizieren kann. Außerdem sind Reaktionen wie ein Lächeln oder ein Nicken in jeder Sprache gleich.