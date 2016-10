Winnenden Herbstmarkt in der Innenstadt

Winnenden. Am Sonntag fand in der Winnender Innenstadt der Herbstmarkt statt.

Zum 30. Jahrestag wird gespickelt - nicht per Schlüssellochblick, sondern durch die geöffneten Türen hinein werden Ämter und Amtsstuben in Augenschein genommen. Schlag 13 Uhr schlagen Cajonklänge der Stadtjugend- und Musikschule rhythmisch im Takt. Draußen treibt es der Herbst bunt in den Straßen und auf den Plätzen der Innenstadt. Viel ist geboten zum Schauen und Schmausen. Herbstliche Dekorationen und Blumen begegnen einem auf Schritt und Tritt als Augenweide. Dachwurz, Erika, Scheinbeere und Alpenveilchen hat Marianne Werner aus Cannstatt zu bunten Bast- und Weidekörbchen gebunden. Früchte und Gemüse, von Mango über gelbe Pflaume bis zu lila Süßkartoffeln kann man sich in sein Körbchen füllen. Oder, wenn man noch korblos ist, am Stand des Winnender Korbhändlers Ivan erstehen. Dort sind Kinderhände fleißig damit beschäftigt, Körbe zu binden.

Den ganzen Text lesen Sie in der Montagsausgabe der Winnender Zeitung sowie im Epaper.