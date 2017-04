Winnenden In Gaststätte eingebrochen

Winnenden. Am Dienstagmorgen brachen Unbekannte in ein Gasthaus in der Ringstraße ein. Die Tat könnte im Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen stehen.

Bereits am Dienstagmorgen wurde von zwei gleichartigen Einbrüchen in Schwaikheim und Winnenden berichtet. Bei diesen hatten es die Unbekannten auf Geldspielautomaten abgesehen. Am Dienstagmorgen um kurz vor vier Uhr suchten Einbrecher die Gaststätte in der Ringstraße heim. Sie stiegen über eine aufgebrochene Terrassentüre ins Gebäude ein und entwendeten auch hier Bargeld bzw. die Geldschächte zweier Spielautomaten. Die Höhe der erbeuteten Geldsumme ist noch nicht bekannt.

Die Polizei in Winnenden hat die Ermittlungen zwischenzeitlich übernommen. Anwohner oder Passanten, die Verdächtiges im Bereich der Ringstraße zwischen 3.30 Uhr und 4.15 Uhr bemerkten, werden nun gebeten, sich unter Tel. 07195/6940 zu melden.