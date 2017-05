Winnenden Jugendgemeinderatswahl: Das sind die Kandidaten

21 Jugendliche kandidieren diesmal für den Jugendgemeinderat. Die jüngsten sind 14 Jahre alt, die ältesten 19. Einige Wochen hatten die Kandidaten Zeit, sich zu melden. Nun ist die Kandidatenliste geschlossen, die Wahl im Internet hat begonnen, alle Wahlberechtigten haben von der Stadt Post bekommen, und in der steht eine TAN drin, eine Geheimzahl, mit der sie sich zum Wählen anmelden können. Jeder Jugendliche kann mit seiner TAN den Wahlzettel abrufen, teilweise ausfüllen, wieder abspeichern und später nochmals herholen und wieder abspeichern und dann irgendwann senden. Sobald ein Jugendlicher den Button „Stimmen senden“ gedrückt hat, ist seine TAN verbraucht. Damit verhindert die Stadt, dass einer ein zweites Mal wählt. Wer noch Fragen hat, wer seine TAN nicht mehr findet oder nie eine bekommen hat, kann sich an die Stadtverwaltung wenden: 1 31 06 oder franz-stagel@winnenden.de.

16 Kandidaten werden in den Jugendgemeinderat gewählt

Von den 21 Kandidaten werden 16 in den Jugendgemeinderat gewählt. Die anderen bleiben in Warteposition, denn bei Jugendlichen tut sich viel innerhalb von zwei Jahren. Schnell ist einer weg zum Studieren oder eine macht ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland. Dann rückt die Kandidatin mit der nächstniederen Stimmenzahl nach. In den letzten Jahren sind immer einige im Lauf der Wahlperiode nachgerückt und haben sich meist gefreut, dass sie mitmischen dürfen in dem jungen Gremium, das von den Älteren, besonders in der Stadtverwaltung, im gestandenen Gemeinderat und bei der Zeitung Gehör findet.

Jugendgemeinderäte organisieren Partys und die Lichterkette

Jugendgemeinderäte machen viel zusammen mit Jugendlichen in der Stadt. Eines vom Beeindruckendsten ist jedes Jahr die Lichterkette zum 11. März in Winnenden, die immer vom Jugendgemeinderat organisiert und begleitet wird. Beliebt sind die Partys in der Gemeindehalle Höfen und im Mineralbad. Man kann es nachlesen in den Bewerbungstexten der Jugendlichen: Wer sicht aufstellen ließ, der möchte meist gerne mitorganisieren, möchte mit anderen zusammen etwas auf die Beine stellen, und das gelingt den Jugendgemeinderäten.

Wahlberechtigte können auch weitere Kandidaten auf die Liste setzen

Falls jetzt einer der Wahlberechtigten sagt, die Auswahl genüge ihm nicht – kein Problem: Er kann selbst Leute auf die Liste setzen. Er muss nur die Voraussetzungen klären: Die zusätzliche Kandidatin muss ihren Hauptwohnsitz in Winnenden haben und zwischen dem 13. Juni 1997 und dem 12. Juni 2003 geboren sein.