Winnenden Junger Ingenieur wird Stadtrat

Winnenden. Er hat schon zwei Amtsperioden beim Jugendgemeinderat hinter sich und ist im Vorstand beim CVJM. Manuel Pflumm ist ehrenamtlich schon immer gern engagiert gewesen. Nun tritt er als Nachfolger von Rainer Christ in den Winnender Gemeinderat ein.

„Dass ich jetzt nachrücke, kam für mich ziemlich plötzlich und überraschend“, sagt der junge Manuel Pflumm. Erst vor kurzem ist er gefragt worden, ob er ab Ende November im Gemeinderat mitarbeiten kann. Für den Rest der Amtsperiode wird er nun bei den Sitzungen und Entscheidungen des Gemeinderats beteiligt sein.

Der 26-Jährige hat 2009 am Lessing-Gymnasium sein Abitur gemacht und dann ein Lehramtsstudium begonnen. „Das war dann aber doch nichts und ich hab gewechselt. Jetzt bin ich Maschinenbauingenieur.“

„Ich bin sehr gespannt.“

Manuel Pflumm ist in Winnenden aufgewachsen, seine Eltern haben eine Bäckerei in der Bahnhofsvorstadt. Als Jugendlicher war er im Jugendgemeinderat (JGR) und hat mit anderen Jugendlichen Aktionen auf die Beine gestellt und begann, sich für die Politik in seiner Stadt zu interessieren. „Der JGR hat mich geprägt und dadurch bin ich auch auf die Idee gekommen, mich für den Gemeinderat aufstellen zu lassen“, erklärt er. Auf die kommende Zeit als Gemeinderat freut er sich: „Ich seh das Ganze relativ offen und schau mal, was da auf mich zukommt. Ich bin sehr gespannt.“

Manuel Pflumm nimmt bei der CDU-Fraktion Platz und ist auch CDU-Mitglied. Allerdings sei das „unabhängig von der Gemeinderatswahl“, sagt er. Neben seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten fährt er gerne Mountainbike, macht mit Freunden einen Brettspielabend und liest und läuft, wenn er die Zeit dafür findet.

Noch für keinen Ausschuss entschieden

Er mag die Technik sehr, hat mit ihr im Beruf auch hauptsächlich zu tun und könnte sich vorstellen, im Gemeinderat zum Beispiel im Ausschuss der Stadtwerke mitzuwirken. „Ansonsten hab ich keine konkreten Pläne, ich hatte zum Nachdenken noch kaum Zeit und muss erst mal schauen, wie es mit Ausschüssen im Gemeinderat aussieht. Da ist sicherlich etwas für meine Interessen dabei.“

Eines der kommunalpolitischen Themen betrifft auch ihn: Er ist auf Wohnungssuche, so wie zurzeit viele junge Leute.

Am Dienstag, 22. November, wird Manuel Pflumm im Sitzungssaal des Rathauses verpflichtet und ist dann Mitglied im Gemeinderat Winnenden.