Winnenden Kärcher-Streit: Kündigung unwirksam

Der Urteilstenor, am Freitag auf der Homepage des Landesarbeitsgerichts veröffentlicht, ist so lapidar wie präzise: Die Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil wird „zurückgewiesen“, die Kosten trägt Kärcher, eine „Revision wird nicht zugelassen“.

Dass der nun schon seit bald vier Jahren gärende Streit damit beigelegt ist, scheint allerdings zweifelhaft. Der Reihe nach.

Im Jahr 2013 wollte die Firma Kärcher einen damals 50-Jährigen, der seit fast 30 Jahren im Unternehmen arbeitete, versetzen: von seiner Stelle als Maschinenbediener in ein Außenlager namens „Paradies“. Der Mann widersprach: Wegen massiver Hüft- und Rückenbeschwerden könne er die im „Paradies“ anfallenden Bück- und Schlepp-Jobs nicht leisten. Im Juni 2013 legte er ein Arbeitsunfähigkeitsattest vor, zwei Wiedereingliederungsversuche missglückten, das Unternehmen entschloss sich zu einer Abmahnung. Im November 2014 wollten zwei Kärcher-Personaler dem immer noch krankgeschriebenen Mann den Mahnbrief zustellen und begaben sich zu seinem Wohnhaus. Als sie ankamen, schichtete er gerade Holz zum Heizen um. Worauf der Betrieb ihm in der Woche vor Weihnachten fristlos kündigte wegen „genesungswidrigen Verhaltens“.

Belastungsintensität "nicht problematisch"

Der Mann reichte dagegen Klage ein – erfolgreich: Die Kündigung sei „unwirksam“, befand im April 2015 das Arbeitsgericht Stuttgart und schloss sich der Argumentation des Klägers an. Er hatte vorgetragen: Ein Bekannter spalte ihm das Holz in handliche Stücke und lade es auf dem Hof ab. Er selber müsse nun die Scheite nur noch in eine Traktorlade stapeln, ans Kellerfenster fahren und runterkippen. Das sei keine schwere Arbeit.

Gegen die Entscheidung zog Kärcher in Berufung. Worauf das Landesarbeitsgericht ein Sachverständigen-Gutachten einholte. Richter Dr. Carsten Teschner referierte den Tenor der Expertise bei der Verhandlung diese Woche: Der medizinische Fachmann betrachte die Belastungsintensität der Holzstapelei als „nicht problematisch“. Damit war im Grunde schon klar, wie das Urteil ausfallen würde.

Am liebsten hätte Teschner allerdings gar keines gefällt. Während Kärcher-Anwältin Dr. Meike Kuckuk (der Mitarbeiter habe „unwahr vorgetragen“, das „Vertrauen in ihn und seine Redlichkeit ist einfach komplett erschüttert“) und Dr. Petra Funk-Rüffert, Vertreterin der Gegenseite („es ist wichtig, dass wir hier bei der Wahrheit bleiben“ – und „den Eindruck habe ich“ bei Kärcher „eben nicht“), einander beharkten, mühte sich der Richter wacker, „ruhig und emotionsfrei zu verhandeln“, warb dafür, einander nicht „persönlich dauernd zu bekriegen“, und lotete Möglichkeiten einer gütlichen Einigung aus. Allein, alle Versuche scheiterten.

Gescheiterte Einigungsversuche

Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung? Gerne, deutete Meike Kuckuk im Namen Kärchers an. Eher nein, antwortete Petra Funk-Rüffert: Ihr Mandant wolle seinen Job behalten, in seinem Alter würde er kaum eine neue Stelle finden, so eine Lösung sei allenfalls denkbar, wenn Kärcher „wirklich tief in die Tasche“ griffe und „500 000 Euro“ anböte. Was wiederum Kuckuk für „außerhalb des Möglichen“ erklärte.

Noch eine Option brachte der Richter ins Spiel: Er könne, wenn beide Seiten das wollten, die Affäre an einen „Güterichter“ abgeben. Ein Güterichterverfahren ist eine Art juristisch begleitete Mediation, die Prozessparteien erarbeiten selber eine Lösung, loten aus, wie sie wieder zueinanderfinden könnten. Dabei gelten nicht die strengen Formalien des Prozessrechtes, die Beteiligten reden vertraulich miteinander, „in einer kommunikationsfördernden Umgebung“, wie es auf der Homepage des Arbeitsgerichts Stuttgart heißt.

Ein Arbeitsverhältnis gegen übliche Standards

Kärcher wäre dazu bereit, erklärte Kuckuk. Funk-Rüffert lehnte ab: Aktuell dürfe ihr Mandant zwar bei Kärcher schaffen, bekomme auch Geld für geleistete Tätigkeit – aber er habe weder Anspruch auf Urlaub noch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall; dies sei ein Arbeitsverhältnis „sui generis“, sprich, gegen alle üblichen Standards, voller Unsicherheiten. Die Affäre ziehe sich nun schon derartig lange hin und sei so zermürbend, dass ihr in der Luft hängender Mandant zunächst mal endlich eine klare juristische Ansage brauche. Die hat er nun. Wie aber geht es weiter? Variante eins: Auch im Jahr 2017 noch mal prozessieren, noch mal den Instanzenweg abwandern, noch mal das Arbeitsgericht bemühen, noch mal das Landesarbeitsgericht – denn entschieden ist aktuell ja nur, dass Kärcher den Mann nicht ganz rauswerfen darf; aber ist es erlaubt, ihn ins „Paradies“ zu versetzen? Die Frage harrt noch der Klärung. Variante zwei: Eine gütliche Einigung kommt nun, da zumindest das Thema Kündigung vom Tisch ist, endlich doch noch in Gang. Dr. Petra Funk-Rüffert erklärte nach der Verhandlung: Einem so großen Unternehmen sollte es doch gelingen können, einem unter chronischer Arthrose leidenden Angestellten einen Arbeitsplatz zu gewähren, „der leidensgerecht ist. Ich meine, das wäre menschlich möglich.“