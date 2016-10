Winnenden Klinikum Winnenden: Zwei große Parkhäuser

Winnenden. Schönes Klinikum. Einige Hundert Parkplätze am Zipfelbach. Aber es reicht nicht. Nach dem Gutachten einer Unternehmensberatung braucht das Klinikum bis zu 900 zusätzliche Parkplätze in zwei Parkhäusern. Das ganze Klinikareal soll größer werden. Am Dienstag beschloss der Winnender Gemeinderat, dass er die Vergrößerung mitträgt.

Video: Zur großen Überaschung soll am Klinikum Winnenden zwei große Parkhäuser gebaut werden. Martin Schnitzer, Redakteur der Winnender Zeitung kommentiert was vielleicht dahinter steckt.

Drei bis vier Etagen werden die beiden geplanten Parkhäuser haben, und sie werden bis knapp vors neue Feuerwehrhaus reichen. Wenn sie zur vollen Höhe ausgebaut sind, werden sie so hoch sein wie der Übungsturm der Feuerwehr. Nach der Höhe hatte Stadtrat Hans Ilg (FWV) gefragt. „Von der Straße her wird man über die Parkhäuser hinweg noch das Verwaltungsgebäude des Klinikums sehen“, versicherte Alfred Wenke vom Winnender Bauamt, der die Eckdaten für einen neuen Bebauungsplan vortrug. Wenke versprach: „Wir werden diesen Bebauungsplan nach allen Regeln des Baurechts abarbeiten.“ SPD-Stadtrat Hans-Dieter Baumgärtner beklagte sich: „Ich bin über die Salamitaktik alles andere als glücklich. Es ist auch im Nachhinein nicht nachvollziehbar, wie man zu dieser Zahl von Parkplätzen gelangt ist.“ Was Baumgärtner auch nicht gefällt: „Wir rücken sehr nahe an den Bach heran.“

Auch Christoph Mohr (ALi) sprach von Salamitaktik, meinte aber: „Es ist schön, dass der Parkplatzbedarf mittlerweile in Waiblingen erkannt wird.“ Der Gemeinderat müsse dem Bebauungsplan zustimmen, schließlich sei Winnenden auch froh, dass es das Klinikum bekommen habe.

Richard Fischer (CDU) räumte ein: „Die Vorgeschichte ist sicherlich nicht glücklich gelaufen.“ Aber jetzt müsse man zustimmen: „Ich hoffe, dass die Parkhäuser keinen Gegensatz bilden werden zum schönen Klinikum.“

Landkreis braucht Grundstücke, die in privater Hand sind

FDP-Stadtrat Dr. Jürgen Hägele hat aus Ärztekreisen vernommen, dass schon wieder über weitere Betten fürs Klinikum nachgedacht werde, weil es so erfolgreich sei: „Es ist zeitweise zu 100 Prozent ausgelastet.“

Er hält deshalb mehr Parkplätze für sinnvoll. Bei einer Gegenstimme (Martin Oßwald-Parlow) und einer Enthaltung (Hans-Dieter Baumgärtner) wurde der Einstieg in den Bebauungsplan beschlossen. Einige Grundstücke im Plangebiet sind noch in privater Hand.