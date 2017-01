Winnenden Kontrolle: Mann verletzt Polizist zvw, 20.01.2017 09:26 Uhr

Symbolfoto. Foto: Habermann / ZVW

Winnenden.

Ein 52 Jahre alter Mann hat am Donnerstagvormittag (19.1.) bei einer Verkehrskontrolle in Winnenden heftigen Widerstand geleistet und einen Beamten verletzt. Der Mann war gegen 11 Uhr mit einem Motorroller in der Friedrich-List-Straße unterwegs gewesen und sollte einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Laut Polizei war der 52-Jährige unkooperativ, verweigerte sich komplett und behauptete, dass er keinen Führerschein bräuchte. Er gab trotz Zuredens weder Führerschein noch Fahrzeugschein heraus und machte auch keinerlei Angaben zu seiner Person. Er musste deshalb mit aufs Revier kommen. Als die Polizei ihm Handschließen anlegen wollte, wehrte er sich mit Schlägen und Tritten und verletzte einen 22 Jahre alten Beamten leicht. Auf dem Revier konnte die Polizei die Identität des Mannes feststellen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.

