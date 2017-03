"Ihr seid nicht vergessen" - Gedenken an die Opfer des Amoklaufs von 2009 am Samstagabend (11.03.2017). Foto: Benjamin Beytekin

Winnenden.

Zum Gedenken der Opfer des Amoklaufes vor acht Jahren kamen rund 500 Menschen am Samstagabend auf dem Winnender Marktplatz zusammen. Gemeinsam lief man am Schloss Winnenden vorbei zum Gedenkring und dann weiter zur Albertville-Realschule. Im Schulhof gedachte man in stiller und würdiger Weise den Verstorbenen und legte Kerzen nieder.