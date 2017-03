Winnenden Meister Lampe fährt zur Polizei

Eine 49jährige Renaultfahrerin erschien am Samstag, gegen 19.30 Uhr, auf dem Polizeirevier in Winnenden und zeigte einen Wildunfall an. Kurz zuvor war ihr auf der Kreisstraße 1853 zwischen Schelmenholz und Hanweiler ein Hase ins Auto gelaufen. Bei der Schadensaufnahme auf dem Polizeirevier staunten die Beamten dann nicht schlecht, als ihnen ein quietschfideler Hase hinter einem Gitter der vorderen Stoßstange entgegenblickte. Nach Auftrennung des

Gitters, konnte Meister Lampe nach längerem Zutun dazu bewogen werden, in eine Hundetransportbox umzusteigen. Da er keinerlei Verletzungen zeigte und auch die Personalienerhebung entbehrlich war, wurde Herr Lampe zur Unfallstelle zurückgebracht und nach Hause entlassen.