Winnenden Boehringer-Schule: Mit höheren Grundsteuern geht’s

Die Stadt hält nur Einsparungen von 10,5 Prozent für realistisch, gerade nach dem Gespräch zwischen Eltern, Stadträten und Architekten. Von 21,9 Millionen kommt man so auf 19,4 Millionen Euro. Davon zieht die Stadt die bereits bezahlte Planung in Höhe von 500 000 Euro und den Zuschuss des Landes (3,2 Millionen Euro) ab. Auch den Mensabau nimmt Kämmerer Jürgen Haas aus, der müsste sowieso erfolgen und ist für 2017 mit 3,6 Millionen Euro eingeplant.

Die Haushaltszahlen für nächstes Jahr haben sich, wie berichtet, etwas gebessert, das verschafft der Stadt in ihrem engen Finanzkorsett Luft. Aber nicht so viel, dass sie befreit durchatmen könnte: „Mit dem Schulbau können wir ab dem Jahr 2020 viele wichtige Maßnahmen nicht beginnen. Und wir müssen die Grundsteuer B auf mindestens 450 vom Hundert erhöhen“, so Kämmerer Haas. Diese Steuer bezahlen alle Hauseigentümer und Mieter. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth sagte: „Es geht am 29. November darum, ob die Finanzierung sichergestellt werden kann.“