Winnenden Mohammad möchte „sein“ Zimmer

Die Kinder haben in der Zwei-Zimmer-Wohnung mit den Eltern ein gemeinsames Schlafzimmer. In dem Zweifamilienhaus gibt es zwar eine gemeinsame Küche mit einer anderen Familie, aber Alsarakbis Frau möchte die nicht nutzen. So haben sie eine provisorische Kochstelle mit zwei Herdplatten im Dusch- und Waschraum eingerichtet.

Ganz Baden-Württemberg kommt in Betracht

Die Familie und Christa Jooß, die sie betreut, suchen nach einer neuen, größeren Bleibe, nicht nur in Berglen. Auch Leutenbach, Schwaikheim, natürlich auch Winnenden oder Schorndorf, hält Alsarakbi, 36, für denkbar. Grundsätzlich käme ganz Baden-Württemberg in Betracht. Der Familie ist der Flüchtlingsstatus im Mai 2016 und damit vor dem Stichtag zuerkannt worden, der sie sonst zum Verbleib in der Kommune ihrer Erstaufnahme verpflichtet hätte.

Mohammad besucht das Kinderhaus in Steinach, der aufgeweckte Junge kommt im nächsten Schuljahr in die Schule. Seine Schwester geht in Oppelsbohm in die Nachbarschaftsschule. Auch bei ihr steht im Sommer ein Wechsel an. Christa Jooß hält als weiterführende Schule die Gemeinschaftsschule in Leutenbach für geeignet für das strebsame Mädchen, das bereits sehr gut Deutsch spricht und versteht.

Er war in Syrien Kaufmann, sie Friseurin

Die Familie, seit 2015 in Deutschland, ist aus der Gemeinschaftsunterkunft in Vorderweißbuch nach Reichenbach gekommen. Die Eltern besuchen Deutschkurse der Volkshochschule in Winnenden. Noch darf Khaldoun nicht arbeiten, ein Praktikum allerdings wäre möglich. In seiner Heimat war er selbstständiger Kaufmann. Er könnte sich auch vorstellen, als Krankenpfleger zu arbeiten. Seine Frau, Ende 20, hat in Syrien als Friseurin gearbeitet. Sie wollen aus Reichenbach auch weg, weil die Busverbindung nur spärlich ist. Oppelsbohm könnten sie sich durchaus vorstellen.

Sie brauchen eine Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnung, wollen endlich wieder ein schönes Zuhause für sich. Das Jobcenter übernimmt bei bis zu 90 Quadratmetern Wohnfläche für vier Personen eine Warmmiete von bis zu 833 Euro monatlich.

Mohammad bringt seinen Wunsch nach einem eigenen Reich, zum Spielen, zwar deutlicher zum Ausdruck als seine Schwester, aber mit kaum zu überbietendem Lausbubencharme. Zu Hause hatte doch auch jeder seinen eigenen Bereich, schiebt er mit treuherzigen, großen Augen nach. Nach seinen Freunden gefragt, muss er nicht überlegen, sondern rattert sofort die Namen herunter. Zu Hause, das war die City von Hama, eine Kleinstadt zwischen Aleppo und Damaskus. Beide Eltern waren berufstätig, die Familie konnte sich ein Auto leisten, ein Haus, das mittlerweile zerstört ist.

„Familie würde am liebsten dreimal die Woche Kehrwoche machen“

Christa Jooß, die die Familie gut kennt, berichtet, dass diese, was Sauberkeit angeht, geradezu überschwäbisch sei: „Die würde am liebsten dreimal die Woche Kehrwoche machen, bei denen ist in der Wohnung stets alles picobello.“ Die Familie, die von Syrien her einen gewissen Lebensstandard gewohnt sei, wolle in Deutschland bleiben, weil sie hier eine Chance für eine Zukunft sehe. Gerade aber auch für solche „Fälle“ sei es wichtig, dass in Berglen künftig nicht nur Einfamilien-, sondern auch Mehrfamilienhäuser gebaut werden.