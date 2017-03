Winnenden Mutmaßlicher Drogendealer in Haft ZVW, 01.03.2017 18:04 Uhr

Symbolbild. Foto: houstondwi_photos via Visualhunt.com / CC BY-SA

Winnenden.

Nachdem die Polizei am Montagnachmittag (27.2.) einen 13 und einen 14-Jährigen mit Joints erwischt hat, wurde ein Tatverdächtiger inhaftiert. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Rauschgift von einem in Winnenden wohnhaften gambischen Asylbewerber an die Jungs abgegeben wurde. Der 27-jährigen Tatverdächtigen konnte durch die Polizei ermittelt und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft sah den dringenden Tatverdacht, weshalb eine Inhaftierung beantragt wurde. Am Dienstag erließ ein Richter Haftbefehl. Der Mann wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

