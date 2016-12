Winnenden Naschwerk und Harfenklang beim Bürgertreff

Video: Die Veeh-Harfen Gruppe spielt beim Bürgertreff in Winnenden.

„Meine Mutter hat immer Gutsle an den Baum gehängt. Wir Kinder durften ihn nach Weihnachten leer essen“, berichtet eine Dame dem Kreis von ehrenamtlichen Helfern, wenigen Herren und überwiegend Damen im Seniorenalter. Andere erinnerten sich an selbst gebastelte Ketten aus Goldpapier, Strohsterne und Engelhaar, Lametta und Schneeflocken. „Was war die bevorzugte Farbe?“, fragt Monika Medinger-Vees. „Rot“, kommt es prompt. Wie’s der Zufall will, trägt Heinz Dengler, Vorsitzender des Seniorenrats, einen roten Pullover. Er findet, Gutsle müsse man eigentlich in Adventsgebäck umtaufen, da sie vor Weihnachten gegessen werden. „Von den Kilos her, die ich zunehme, ist die Zeit nach Weihnachten hart“, gesteht er. Es ziehe ihn halt immer wieder in den Keller, wo seine Frau das Weihnachtsgebäck in Dosen aufbewahrt ...

In Frankreich nimmt man an Weihnachten nicht zu

Stadträtin Marie-Christine Sammet, geborene Französin, konnte bei dem Thema völlig locker bleiben: „In Frankreich nimmt man nicht zu. Man isst nach der Mitternachtskirche um 2 Uhr an Heiligabend lauter schöne Sachen. Aber wir essen eben sehr langsam, nicht alles in einer halben Stunde.“ Das Keksebacken hat im Nachbarland keine Tradition: „Wir machen Rumkugeln und gefüllte Datteln.“ Edeltraud Ruzek schloss das Thema Nascherei mit einem plattdeutschen Weihnachtsgedicht ab, in dem von den Gutsle als „Stuten“ die Rede ist, was sich auf „Leckersnuten“ reimt. Da war das leidige Gewichtsthema längst wieder vergessen und man griff beschwingt zu den selbst gebackenen Köstlichkeiten auf den Tellern der locker angeordneten Tische.

"Teilnehmerzahl darf ruhig zunehmen"

„Wir können noch viel mehr aufstellen“, sagte Heinz Dengler den Besucherinnen und Besuchern: „Der Bürgertreff hat sich gut angelassen, aber die Teilnahme darf ruhig zunehmen“, so sein Fazit vom ersten Jahr. Ehrenamtliche sind mit zwölf, die sich abwechseln, genug da. Jüngere Leute, die nicht Teil des Programms sind, finden allerdings bislang selten den Weg hierher, gibt Monika Medinger-Vees zu – „sie sind bei der Arbeit oder in der Schule.“

Besucher lauschen den Harfenklängen

Der Stimmung am Mittwoch taten solche internen Überlegungen keinen Abbruch. Die Gäste lauschten den faszinierenden Instrumenten, den sieben unterschiedlich großen Veeh-Harfen, und sangen, wenn das Lied bekannt war, leise mit. „Man kann auf dieser Harfe eigentlich sofort spielen“, sagt die musikalische Leiterin des Ensembles, Barbara Furtmann. „Unsere Gruppe gehört nach zwei Jahren aber zu den Fortgeschrittenen, Anfänger nehmen wir nicht, aber es gibt ja Kurse.“ Die Harfe ist klein wie eine Zither, aber sie steht aufrecht auf einem Ständer, liegt nicht auf dem Tisch oder Schoß. Unter die Saiten werden Noten gelegt, die anzeigen, welcher Ton gezupft werden soll. Ein Instrument kostet zwischen 700 und 4000 Euro. „Wir haben inzwischen ein breites Repertoire und waren auch schon mal mit Blumenliedern zu Gast beim Bürgertreff“, sagt Barbara Furtmann.