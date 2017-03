Winnenden Sara Zaiss wird neue Schwäbische Waldfee

Berglenerin Sara Zaiss ist Verwaltungswirtin und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Pferd und Hund in der Natur. Foto: privat

Murrhardt.

Sara Zaiss heißt die fünfte Schwäbische Waldfee. Die Jury, bestehend aus Landrat Richard Sigel und den Bürgermeistern der Mitgliedskommunen, entschied sich am Mittwochabend in der Festhalle in Murrhardt für die Berglenerin. Neun Bewerberinnen hatten sich der Jury angepriesen. Die 23-jährige Waldfee ist Werbebotschafterin der Tourismusregion. Die Veranstaltung war nichtöffentlich. Wir hatten auf unserer Facebookseite live von der Entscheidung berichtet.