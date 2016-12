Winnenden So sieht der Bankräuber aus - Polizei veröffentlicht Fotos

Wie bereits berichtet hat am Montagnachmittag ein unbekannter Täter eine Bank in der Winnender Marktstraße überfallen. Der Mann hatte gegen 15:45 Uhr unmaskiert die Bank betreten, eine Kassiererin mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Angestellte händigte unter dem Eindruck der Bedrohung dem Täter einen fünfstelligen Bargeldbetrag aus. Dieser verließ anschließend die Bank und entfernte sich in unbekannte Richtung.