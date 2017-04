Winnenden/Pingyao Ying und Yang und kleine Hühner

Winnenden/Pingyao. Tag fünf der China-Reise: Von der Größe einer Mauer bis oftmals zur Lage eines Friedhofs ist in China in fast alles in verschiedenen Gesetzen festgehalten. Unser Guide erzählte uns, dass die Friedhöfe außerhalb lagen und oftmals westlich lagen, da der Westen für den Tod stand und somit der Weg für die Verstorbenen erleichtert werden sollte. Für die Mauern wurde vor 3000 Jahren ein Gesetz ernannt, das die Länge, Höhe und Breite festlegte. Eine Seitenlänge der Stadt war vier Kilometer lang und die andere Seite je nach Rang des Stadtoberhaupts 9,7,5,3 oder einen Kilometer lang. Die eine Seitenlänge musste eine ungerade Zahl haben, da dies mit dem Prinzip von Ying und Yang festgelegt wurde. Dabei steht Ying für Schatten und Tod (ungerade) und Yang für Sonne und Leben (gerade). Und da die Menschen ein langes Lebem wollten, war die Kilometerzahl der einen Seitenmauer ungerade.

Wiedermal sind uns verschiedene Tiere begegnet, wie zum Beispiel ein Lama eingezäunt in einer Bar oder Straßenhunde, die sich ihren Weg durch Pingyao bahnen.

Ein Tier, das jedoch nicht lebendig war, uns aber am häufigsten begegnet ist, war ein kleines Plastikhuhn, das man sich in die Haare klemmen kann. Fast jeder Chinese, der unseren Weg kreuzte, hatte mindestens eins in den Haaren. Erst dachte ich, es sei ein schräger Modetrend, der hier ja nichts Ungewöhnliches wäre, doch unser Guide erklärte, dass es das Jahr des Huhns war und sich die Chinesen deswegen ein Huhn als Schmuck in die Haare steckten, aber zum Teil auch einfach, weil sie es lustig finden.

Ungewöhnlich war auch, dass uns auf den Straßen kleine Gruppen in traditioneller Kleidung begegneten und von Musik oder Trommeln begleitet wurden.