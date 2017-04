Winnenden Planung: Weniger Staus auf Südumgehung

Winnenden.

Der Verkehr auf der Südumgehung ist nicht so flüssig wie gewünscht. Vor allem zwischen der Rewe-Kreuzung mit der Waiblinger Straße und dem Henry-Dujol-Kreisel am Kreiskrankenhaus gibt es eigentlich immer Stau in beiden Richtungen, egal, ob Berufsverkehr herrscht oder nicht. Die Stadt Winnenden als Betroffene und das Land Baden-Württemberg als Straßenbesitzer sind in enger Absprache darüber.