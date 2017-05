Winnenden Polizist bei Widerstand verletzt

Winnenden.

Leichte Verletzungen im Gesicht zog sich ein Polizist am Mittwochmorgen durch einem 18-Jährigen zu. Die Beamten wurden von der Mutter des jungen Mannes verständigt, da dieser alkoholisiert war und wohl in der Wohnung randalierte. Schon beim Eintreffen der Polizisten wurden sie von dem Mann beleidigt. Anschließend versuchte er sich im Bad einzuschließen, was verhindert werden sollte, da der Mann auch im Besitz einer Pistole war.