Winnenden Twitter-Oma: Renate Bergmann

Schauspielerin Anke Siefken präsentiert sich in der Hermann-Schwab-Halle als Renate Bergmann - eine Figur, unter deren Pseudonym der Buchautor Torsten Rode seine Werke veröffentlicht. Foto: Schneider / ZVW

Winnenden. Von wegen Lesung! Schwer enttäuscht wurde, wer da am Freitag in der Alten Kelter eine trocken-verstaubte Veranstaltung erwartet hatte, mit einem Autor, der sich tapfer durch seine eigenen Texte hindurchkämpft und seinen Blick hilfesuchend vom Manuskript zum Publikum hin und her wandern lässt. Geboten wurde tatsächlich das Gegenteil.