Winnenden Scheune neben Wohnhaus brennt

Winnenden-Baach.

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Anwesens in Baach. Am späten Sonntag (01.01.2017) gegen 23.30 Uhr wurden sie durch Knallgeräusche aufgeschreckt und entdeckten, dass es in der angebauten Scheune brannte. Dort standen gelagerte Gegenstände in Flammen. Die Feuerwehr Winnenden konnte noch rechtzeitig verhindern, dass die Flammen auf das Wohngebäude übergriffen.