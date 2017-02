Winnenden Schüler testen das Gastromobil der Dehoga

Winnenden. Valentina steigt aufs Surfbrett im Stadtgarten. Es rüttelt und kippt, fährt hoch und runter. Die 14-Jährige hält sich fest und schaut auf den Bildschirm: Wie in einem Computerspiel scheint sie durch Restaurants und Küchen, Weinkeller und Kreuzfahrtschiffe zu kommen. Immer wieder drückt sie mit der Fußspitze auf Knöpfe und beantwortet Fragen über die Gastronomie.

Das Mädchen von der Robert-Boehringer-Schule steigt nach der ungewöhnlichen Kombination aus sportlichem Spiel und Wissens-Quiz strahlend vom Brett. „Es war geil“, sagt sie. „Manche Fragen waren mir zu schnell zum Lesen“, sagt sie. Sie hätte aber vorher nicht gedacht, dass Kellnern und Kochen so viel Spaß machen können. Sie nimmt ihr Klemmbrett und guckt, welche Station im Gastromobil des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ihr noch fehlt. Sie ist in der 8. Klasse und noch ganz am Anfang der Berufsfindungsphase. In der Gastronomie würde sie bereits in zwei Jahren einen Betrieb finden, der sie ausbildet. Etwa 60 gibt es allein im Rems-Murr-Kreis, sagt Michael Matzke, der Dehoga-Kreisvorsitzende.

Jessica hat von ihren Talenten her das Zeug zu drei Gastro-Berufen

Der gelernte Koch steht den Schülern im umgebauten Bus für Fragen zur Verfügung. Doch sie halten sich erst mal an die Stationen und ihre Fragebögen. Hören sich Tipps von einem Promikoch an, erfahren, was man für die Planung einer Veranstaltung alles bedenken muss, oder beantworten Fragen von Hotelgästen an der Rezeption. Außerdem können die Jugendlichen ihre Talente und Fähigkeiten – geht man gern mit Menschen um, ist man gut organisiert, mag man fremde Kulturen? – durchs Beantworten von Fragen eingeben und bekommen am Ende den Gastro-Beruf genannt, der ihnen am besten liegen würde. Jessica hätte gleich drei zur Auswahl: Köchin, Hotelfachfrau und Restaurantfachfrau. Immerhin: Die 14-Jährige kocht auch tatsächlich gern und schaut ab und zu Kochsendungen.

Gastromobil ist in Schulen und auf Messen zu Gast

„Die Gastronomie hat immer eine offene Stelle. Und man kann mit 16 auch schon einen Ferienjob machen oder eine Schnupperlehre“, sagt Sandra Arbogast, Wirtin der „Traube“ in Remshalden-Grunbach. Sie ist statt ihres Azubis gekommen, weil er in der Schule ist. Sie mag den Dehoga-Bus, der zwei- bis dreimal die Woche in einer Schule oder auf einer Messe zu Gast ist. „Das animiert doch ganz schön, sich die Berufe genauer anzuschauen.“ Und, ergänzt Peter Lander, Leiter des Dehoga-Internats in Bad Überkingen, „die Arbeitszeiten sind auch gar nicht so schlecht, wie es immer heißt.“

Jugendliche werden durch verschiedene Welten der Gastlichkeit geschickt

Lehrerin Erika Blessing sieht indes zufrieden, mit welcher Begeisterung ihre Schüler bei der Sache sind. Vor dem Gastroexpress, einer Art Kino im Schrank, bildet sich eine Schlange. Immer paarweise werden die Jugendlichen durch verschiedene Welten der Gastlichkeit geschickt, zur Erinnerung spuckt der Automat am Ende eine Selfiepostkarte aus. Elmir (14) sagt, in einer Szene seien „Schlangen am Boden“. Klingt eher nach Dschungelcamp, aber auch da muss man ja schließlich irgendwann mal etwas Gescheites essen und trinken.

Elmir steigt in den Bus und führt das Kochen vor. „Für Pommes braucht man Kartoffeln, Salz und Butter“, sagt er und tippt mit einem großen Holzlöffel auf die Zutatenwand. „Macht man es falsch, kommt Rauch aus dem Topf“, sagt er und stellt absichtlich eine Mischung zusammen, aus der niemals Pommes werden. Und siehe da, Jessica und ihre Freundin werden total eingenebelt, sie decken gerade virtuell einen Tisch.