Schwerer Motorradunfall in der Nähe des Wunnebads - Fahrer und Sozius schwer verletzt

Schwerer Motorradunfall auf der L1140, der Landesstraße, die am Wunnebad vorbeiführt. In der Kurve, an der es nach rechts Richtung Hanweiler abgeht, wurden ein Motorradfahrer und sein Sozius offenbar bei einem Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt. Genaueres ist noch nicht bekannt.