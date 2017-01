Winnenden Sonnenschirme in Brand gesteckt zvw, 30.01.2017 09:35 Uhr

Brand einer Filteranlage in der Maybachstraße. Foto: Büttner / ZVW

Winnenden.

Ein Unbekannter hat in Winnenden am Adlerplatz einen Sonnenschirm in Brand gesteckt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen (29.1.) gegen 4.30 Uhr. Es wurden acht Stühle sowie zwei Tische zerstört. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940.

