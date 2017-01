Winnenden Stau auf der B14: Pannenfahrzeug im Einsatz ZVW, 09.01.2017 07:43 Uhr

Stau auf der B14 am Montagmorgen (09.01.2017) wegen eines Pannenfahrzeuges. Foto: Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg

Waiblingen/Winnenden.

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr staut es sich im Berufsverkehr auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen dem Teiler B14/B29 bis zurück nach Winnenden. Ursache ist ein liegengebliebenes Fahrzeug am Teiler B14/B29 und der Einsatz eines Pannenfahrzeuges. Gegen 8.15 Uhr löste sich der Stau langsam auf.

