Winnenden/Stuttgart Bankräuber von Winnenden fleht um Vergebung

In Winnenden wurde am 12.12.2016 die Volksbank in der Marktstraße überfallen. Foto: Schmitzer / ZVW

Alle Beteiligten waren sich einig, dass der Angeklagte nicht über altersgemäße Reife verfüge; er wirke und verhalte sich eher wie ein 15- oder 16-Jähriger. Deshalb verhängte die 3. Große Jugendkammer am Landgericht Stuttgart eine Jugendstrafe. Wegen schwerer räuberischer Erpressung muss der junge Mann für zwei Jahre ins Gefängnis - allerdings nur, wenn er gegen diverse Auflagen verstößt. Das Gericht hat ihm zunächst Vorbewährung gewährt.

Der 19-Jährige hat am 12. Dezember vergangenen Jahres eine gestohlene, nicht geladene Schreckschusspistole und eine Plastiktüte eingepackt. Damit ist er am Nachmittag in die Volksbankfiliale in Winnenden marschiert. Ohne Maskierung. Die Bank kannte er, denn er ist dort Kunde. Nachdem die Kassiererin ihm kleinere Scheine ausgehändigt hatte, forderte er noch die großen. Am Ende hatte er rund 35 000 Euro beisammen.

Bekannter aus dem Fußballverein nennt der Polizei den Namen

Als die Polizei ein Foto aus der Überwachungskamera veröffentlicht hatte, auf dem der junge Bankräuber gut zu erkennen war, gingen schnell viele Hinweise ein. Ein Bekannter aus dem Fußballverein, den der Angeklagte sogar noch vor der Bank gesehen und gegrüßt hatte, nannte der Polizei den Namen.

Der junge Mann entschuldigte sich vor Gericht mehrfach und flehte regelrecht um Vergebung. Als die Kassiererin als Zeugin auftrat, entschuldigte er sich persönlich bei ihr. Es kam sogar zu einer kurzen Unterhaltung zwischen den beiden. Die Frau wollte wissen, warum er das getan hatte.

Die großzügige Chance gefälligst nutzen

Der junge Mann gab an, er habe ein flottes Auto, einen A6 gemietet - wohl um seiner Freundin zu imponieren. Dann habe er das Auto aber nicht fristgerecht zurückgebracht und in der Folge nicht gewusst, wie er die Rechnung zahlen sollte. Zudem habe er seiner Mutter und seinen Schwestern endlich einmal ein schönes Weihnachtsgeschenk kaufen wollen.

Der Vorsitzende Richter erklärte dem 19-Jährigen unmissverständlich, dass er diese großzügige Chance, die man ihm nun einräume, gefälligst nutzen solle. Der 19-Jährige muss ab morgen Arbeitsstunden leisten und sich vor allem endlich ernsthaft um einen Ausbildungsplatz kümmern. Die Jugendgerichtshelferin hatte im Vorfeld alles für den reuigen Sünder organisiert.

Joachim Holzhausen erklärte dem jungen Mann, er solle künftig nicht mehr sinnlos mit Autos in der Gegend herumfahren, die er sich eh nicht leisten könne, und stattdessen arbeiten und vor allem seine Mutter finanziell unterstützen.