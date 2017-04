Winnenden Tatort-Dreh im Klinikum

Wer heute an den Rems-Murr-Klinikum Winnenden vorbeischaute, erlebte eine Überraschung: ein Filmset. Der neue Stuttgart-Tatort wird gerade gefilmt, gestern haben die Dreharbeiten begonnen und die Story führt die beiden wohl auch nach Winnenden. Klammheimlich wollte man dort drehen, aber aufmerksame Zeitungsleser gaben uns den heißen Tipp.

Beide Stuttgarter Tatort-Kommissare, Thorsten Lannert (gespielt von Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) schritten durch die Klinikflure, gefolgt von Kameras. Gesehen wurden Polizeipistolen, und Lannerts markant brauner Porsche fiel auf, obwohl er unauffällig mitten zwischen normalen Waiblinger und Winnender Autos geparkt war. Ein großes Filmteam drehte die Szenen. Fotografen waren unerwünscht, und am späten Nachmittag waren Presseauskünfte nicht zu bekommen. Aber die Bilder sprechen für sich. Die Dreharbeiten waren so wichtig, dass eine Patientin für Minuten ihre Parkbucht nicht verlassen durfte und auch noch still sein musste.

Ob die beiden dort als Patienten oder auch als Ermittler auftauchen? Das ist geheim. Der SWR verrät über den neuen Tatort "Der rote Schatten" nur so viel, dass Dominik Graf Regie führt und es um den Deutschen Herbst und die "Todesnacht in Stammheim" geht, die mittlerweile vierzig Jahre zurück liegt. In der Nacht zum 18. Oktober 1977 begingen die inhaftierten Anführer der RAF - Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe - in ihren Gefängniszellen der JVA Stuttgart-Stammheim Suizid. Seitdem ranken sich Verschwörungstheorien um diese Nacht und auch der SWR-Tatort soll sich mit gut gehüteten Geheimnissen des Verfassungsschutzes auseinander setzen.

Die Ausstrahlung ist für den Herbst 2017 vorgesehen.