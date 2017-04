Winnenden/Tonglu Das erste Mal im Unterricht und Tanzen in die Nacht

Winnenden/Tonglu.

Der zehnte Tag in China: Manchmal mit Beifall und manchmal auch nur mit begeisterten oder staunenden Blicken: Dies war der Empfang, als wir mit unseren Austauschschülern die jeweiligen Klassen betraten. Sofort fingen viele an zu reden und einige fragten auch nach einem Foto. Viele von uns wurden auch mit Komplimenten überschüttet und wir sahen niemanden, der nicht erfreut war, uns zu sehen - und wenn doch, dann zeigte er dies nicht. Einige hatten Glück und landeten im Englischunterricht, doch manche - wie auch ich - hatten weniger Glück und besuchten Fächer, in denen nur chinesisch gesprochen wurde. Allerdings war der Unterricht nicht so streng und diszipliniert, wie wir dachten, denn viele redeten und hörten dem Lehrer kaum zu.