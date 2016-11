Winnenden. Treffen sich zwei Schiedsrichter – so beginnen Witze. Dieser Artikel ist kein Witz. Geht’s doch um zwei Schiris der Spitzenklasse. Es geht um Jörg Kurzenberger und Marco Fritz. Der eine gibt den Startschuss bei der Timbersports-WM, der andere pfeift in der Bundesliga und international. Aber – witzig war das Gespräch dann doch. Schließlich kennen sich die zwei, seit sie Buben waren.

Also, jetzt mal ganz ernst vorab: Hier geht’s um Verantwortung. Um zwei Männer, ohne die der sportliche Wettkampf zum reinen Chaos würde, Willkür herrschte, der Stärkere nicht nur gewinnen, sondern – ach, wer weiß. Und was der Schwächere wohl für Tricks ... ? Sportler sind keine Engel. Wie sagt Marco Fritz? „Ein Foulspiel im Fußball ist völlig normal. 90 Minuten ohne Foul will kein Zuschauer sehen.“

Der Mann – er kommt übrigens aus Korb – muss es wissen. Er ist Bundesliga-Schiedsrichter und auch international tätig. Und – er hat auch selbst gekickt. Und zwar mit Jörg Kurzenberger. Der ist in Buoch aufgewachsen und ist auch Schiedsrichter. Auch international. Aber nicht im Fußball. Dem hat er den Rücken gekehrt. Und in seiner Sportart, sagt er, gebe es – mmh – „eigentlich“ keine Fouls. Kurzenberger wird demnächst im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Denn sein Sport ist der Timbersport. Und am 11. und 12. November ist Weltmeisterschaft. In Stuttgart wird gesägt.

Aber was haben die zwei denn nun gemeinsam, abgesehen davon, dass sie die Autoritäten im Wettkampf sind? Abgesehen davon, dass sie als Sechsjährige gemeinsam beim Sportverein Breuningsweiler dafür gekämpft haben, dass der Ball eben nicht ins Tor fliegt? Jedenfalls nicht ins eigene. Wenn auch ein Spiel mal 21 zu 1 verloren ging. „Ah, das brauchen Sie jetzt nicht in der Zeitung schreiben!“ Doch. Aber weiter im Text: Und abgesehen davon, dass sie jetzt alle beide wieder beim SV Breuningsweiler im Vorstand arbeiten. Von wegen alter Treue und Liebe zum Sport. Reicht das noch nicht? Nee, nee! Da gibt’s noch mehr. Auch wenn Timbersports und Fußball ganz unterschiedliche Muskelgruppen beanspruchen.

Marco Fritz muss viel rennen, Jörg Kurzenberger oft in die Knie gehen

Der Marco Fritz zum Beispiel muss, wenn er pfeift, sehr, wirklich sehr viel rennen. Zwischen zwölf und 14 Kilometern sind’s pro Spiel, meint er. Der Jörg Kurzenberger muss, tja, gar nicht rennen. Aber, sagt er, er müsse schrecklich oft in die Knie gehen. Und drum sei’s gefühlt mindestens die gleiche Strecke wie beim alten Kumpel. Mindestens!

Dem Jörg Kurzenberger können bei so einer Weltmeisterschaft Menschen aus 23 verschiedenen Nationen gegenüberstehen. Sprich, die Timbersportler sind ein bunt gemischtes Völkchen und die Axt- und Sägearbeit ist ziemlich beliebt. Marco Fritz dagegen kann bei der Nationenfrage nur die Schultern zucken: „Keine Ahnung“. Es gibt nämlich mehr Nationalmannschaften, als es Länder auf der Erde gibt.

Bei Timbersports geht’s um Sekunden, ach was, um Hundertstel

Was heißt: Der Fußball ist gerade so bunt und so beliebt. Und, naja, die Altersspanne derer, die diesen Sport ausüben, dürfte etwas größer sein als bei Timbersports. Können doch schon die ganz Kleinen mitrennen – was Jörg Kurzenberger und Marco Fritz ja aus ureigenster Erfahrung bestätigen. Bei Timbersports geht’s um Sekunden, ach was, um Hundertstel, und um Millimeter, um den perfekten Treffer. Und beim Fußball? Müssen wir gar nicht drüber schreiben. Wer kennt ihn nicht, den Lattenschuss? Herrje.

Und war der Ball jetzt über der Torlinie? War der Block schon durchgeschlagen? War’s Abseits? Und das Holz wirklich unfair abgesplittert? Beim Sport gibt’s gerne so viele Meinungen, wie’s Zuschauer gibt. Alle sehen’s und alle sehen’s besser als der Schiri. Ganz wurscht, ob der Ball geschossen oder die Axt geschwungen wird. Jörg Kurzenberger stand im letzten Jahr in Polen vor 5000 polnischen Fans. Die Stimmung war gut. Bis er den polnischen Meister disqualifizierte. Und Marco Fritz weiß jedes Wochenende: Die Leute werden ihn ansprechen. Sie haben ihn gesehen. Wie er gepfiffen hat. Im Fernsehen.

Einspruchsfrist beim Timbersport

Im Fernsehen sieht man alles. Aus allen Perspektiven. So ein Schiri hat nur zwei Augen. Und ein paar Helfer. Drei beim Profifußball, ein bis zwei bei Timbersports. Ah, zum Glück, Videokameras gibt’s auch. Bei Timbersports gibt’s eine Einspruchsfrist von fünf Minuten, beim Fußball kann die Entscheidung revidiert werden, bis das Spiel wieder läuft. Und eines, sagt Marco Fritz, ist sicher: So viele Schwalben, wie die Zuschauer sie pro Spiel zählen, so viele gibt’s im Leben nicht.

