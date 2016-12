Winnenden Trickdiebe klauen Geldbeutel zvw, 22.12.2016 10:18 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com (CCO Public Domain)

Winnenden.

Trickdiebe haben in einem Massagesalon in Winnenden den Geldbeutel einer Angestellten gestohlen. Der Vorfall hat sich am Mittwoch (21.12.) gegen 17.45 Uhr ereignet. :Die beiden Tatverdächtigen, ein Mann und eine Frau, befanden sich lediglich kurz in der Praxis und lenkten die Angestellte mit einigem Hin und Her ab. Dabei konnten sie offenbar den in einem Korb abgelegten Geldbeutel unbemerkt entwenden. Die beiden Personen mit laut Polizei "osteuropäischem Aussehen" waren ungefähr 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Die Frau trug kinnlange braune Haare und war bekleidet mit einem grauen Mantel und einer gräulichen Hose. Der Mann hatte eine schlanke Statur und trug eine dunkelblaue Sporthose und eine beige Sportjacke. Personen, die Hinweise zu dem Pärchen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 694-0 in Verbindung zu setzen.

