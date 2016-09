Winnenden Auto rast über Gehweg und kracht in Schaufensterscheibe

Winnenden. Ein spektakulärer Unfall am Donnerstag um 12 Uhr mitten in Winnenden ist zum Glück ohne Verletzte geblieben.

Vom Postparkplatz aus an der Wallstraße kam ein grauer VW-Golf mit hohem Tempo und quietschenden Reifen quer über die Wallstraße angeschossen, prallte gegen eine grünes, geparktes Auto, in dem Kindersitz war, aber zum Glück keine Menschen drin saßen, und raste weiter gegen das Schaufenster des Bekleidungsgeschäfts Vögele, drückte die Scheibe und die Mauer darunter ein, riss auf dem Gehweg mehrere Kleiderständer mit Kinderanoraks um, schoss am Friseur Hairkiller vorbei und warf dort einen Terrassenstuhl um, auf dem wenige Minuten zuvor noch eine Friseurkundin gesessen hatte. Zum Schluss knallte der VW Golf rückwärts gegen die Straßenlaterne am Zebrastreifen so heftig, dass sie in Schräglage ging und dass ein paar Sekunden später die komplette Lampe von oben auf die Straße fiel. Fahrer des Unfallgolfs war ein alter Mann, der unverletzt das Auto verlassen konnte.