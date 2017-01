Sprechblasenspiel 2016 D’r Blech-Kaysser und zwei Veteranen

Plauderstündchen am alten Firmenfahrzeug. Foto: Schneider / ZVW

Leutenbach. Was wurde da in Erinnerungen geschwelgt. Siegfried Schaad, ehemaliger Mitarbeiter vom „Blech-Kaysser“, kam bei der Rückkehr im Rahmen der Zeitungssommertour aus der nostalgischen Schwärmerei über die alten Zeiten schier nicht mehr raus. Und der heutige Chef ließ auch etwas über den damaligen raus, seinen Vater.

Schaad kannte den heutigen Firmenchef Thomas Kaysser noch als Jüngling und dessen Vater, den Firmengründer, als Patron, der die Mitarbeiter als seine Schützlinge, wenn nicht gar als Familienmitglieder ansah. Wo man in der Firma noch nach Feierabend zusammenhockte und „Betriebszugehörigkeit“ kein abstrakter Begriff war für runde Jubiläen.

Klarer Fall, dass, als man nach dem Rundgang durch den Betrieb noch gesellig auf dem Hof zusammenstand und dabei den Oldtimer dort entdeckte, Schaad und „TK“ sich erinnerten, wie das war, als „HP“ Kaysser (siehe Kennzeichen) damit unterwegs war und als noch (siehe Beschriftung) der Stammsitz in Stuttgart war.

Anknüpfungspunkte zu Ideen für Sprechblasen, die man Thomas Kaysser in den Mund legen könnte, gibt es also mehr als genug, liebe Leser. Vielleicht findet sich sogar noch der eine oder andere unter Ihnen, der selbst einst beim Kaysser geschafft hat oder noch arbeitet. Der könnte bei der Gelegenheit doch so etwas aus dem Nähkästchen plaudern.