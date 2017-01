Winnenden.

In der Nacht auf Donnerstag ereignet sich im Zeitraum zwischen 22:45 Uhr und 00:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Mercedes-Benz und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen