Winnenden/Pingyao Von Lotusblüten und Wasserdrachen

Winnenden/Pingyao.

Tag vier der China-Reise: Nach einer flughafenartigen Kontrolle vor der Zugfahrt nach Pingyao besichtigten wir den buddhistischen Tempel Shuanglin, in dem uns unser Guide viel über diesen Glauben erzählte. Er erklärte uns, dass die Buddhisten davon überzeugt sind, dass ihr Glaube ihr Schicksal beeinflussen kann. Von einer Legende, die von Buddhas Geburt berichtete, erzählte er uns auch. Damals blühten überall Lotusblüten auf, wo er vorbei lief und es kamen Drachen angeflogen, die mit dem Wasser, dass sie speiten, die Blühten gossen.

Noch heute feiern viele Menschen Buddhas Geburtstag und schütten dabei Wasser übereinander. Auch auf den Dächern der Tempel waren kleine Drachenfiguren, die für Schutz stehen und Flüsse oder Seen symbolisieren. Sie sollten vor dem eindringen des Regens in den Tempel oder vor einem Feuer schützen.

Als wir die Buddhastatuen betrachteten, erfuhren wir, dass es ganz viele Darstellungen Buddhas gibt, da sich die Ansicht der Menschen im Laufe der Geschichte immer wieder änderte. Die meisten Buddhas lächeln, aber es gibt auch elegante. Der dortige Buddha sah einer Königin ähnlich, was die Religion mit der Politik verbindet.

Als unser Guide uns die chinesischen Schriftzeichen für den Namen des Tempels vorlas, lernten wir, dass sich die Richtung der Schreibweise ab 1949 geändert hatte. So schrieb man früher von rechts nach links und heute von links nach rechts. Doch trotz dieser westlichen Anpassung verstehen wir nichts.

Zu unserem typisch chinesischen Hotel wurden wir mit Bussen, die größeren Golfautos ähnelten, gebracht und manche Koffer drohten aus dem Fahrzeug zu fallen.