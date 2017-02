Winnenden Wasserschaden in leerstehendem Gebäude

Wasser lief in Höfen aus einem leerstehenden Gebäude - die Feuerwehr war im Einsatz. Foto: www.7aktuell.de | Kevin Lermer

Winnenden-Höfen.

Ein leerstehendes Gebäude in Höfen ist am Samstagvormittag voller Wasser gelaufen. Passanten oder Nachbarn wählten kurz vor 12 Uhr den Notruf, als sie bemerkten, dass aus der Eingangstür Wasser herausfloss. Als wenig später die Feuerwehr anrückte, um die Tür zu öffnen, fiel den Feuerwehrmännern auf, dass das gesamte Haus unter Wasser stand. Nicht nur zur Eingangstür, sondern bereits auch durch verschiedene Wände drang das Wasser nach auߟen. So wurde die Abstellung des Hauswasseranschlusses veranlasst. Die Feuerwehr pumpte ab und war mit insgesamt drei Fahrzeugen vor Ort.