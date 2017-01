Winnenden Wer hat Schraube in Reifen gedreht? zvw, 13.01.2017 16:09 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Winnenden.

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Friedrich-List-Straße in Winnenden eine Schraube in den hinteren, rechten Reifen eines roten VW gedreht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag (12.1.), 14 Uhr, und Freitag (13.1.), 9.30 Uhr. Vermutlich hat der Täter einen Akkuschrauber verwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 / 6940 entgegen.

