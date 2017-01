Winnenden Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Winnenden.

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen von einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Ringstraße/Wallstraße/Waiblinger Straße. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag (23.1.). Eine 68-jährige Nissan-Fahrerin befuhr gegen 11.30 Uhr die Ringstraße und wollte dem Straßenverlauf in Richtung Waiblinger Straße geradeaus folgen. Gleichzeitig fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Fiats von der Wallstraße kommend nach links in die Waiblinger Straße ein.