Winnenden Tritte und Schläge gegen Polizei

Winnenden.

Eine Gruppe junger Männer sollte am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als die Polizeibeamten aus dem Streifenwagen ausstiegen, flüchteten die Heranwachsenden in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Kurz darauf konnten die drei Flüchtigen angehalten und kontrolliert werden.