Winnenden/Xian Das achte Weltwunder und chinesische Maultaschen

Winnenden/Xian. Tag sieben der China-Reise: Das achte Weltwunder, besser bekannt als die Terrakotta-Armee, war unser heutiges Reiseziel. Hier wurden geschätzt 8000 Tonkrieger für den ersten Kaiser Chinas vergraben, aber erst etwa 2000 wurden geborgen. Es gibt keine Aufzeichnungen oder Ähnliches, welche auf die Existenz der Armee hinweisen. Sie wurde 1944 zufällig von einigen Bauern entdeckt, die Teile der Armee bei einer Brunnengrabung fanden. Anfangs waren die Figuren noch bunt bemalt, doch durch den Kontakt mit der Luft verschwand die Farbe innerhalb weniger Tage. Das faszinierende an den Figuren ist, dass zwar alle Körper gleich sind, es jedoch 8000 verschiedene Gesichtsausdrücke geben soll. So hat jeder Tonkrieger eine eigene Mimik. Man kann auch an der Frisur den Rang und die Aufgabe des Kriegers erkennen.

Ein Geräusch, das uns täglich zu Ohren kommt, sind die ständig hupenden Autos. Egal, ob die Straße frei ist, die Chinesen fahren hupend hindurch und selbst in den vollsten Gassen hupen sie sich den Weg frei. Da war es für uns heute ungewöhnlich, dass niemand hupte, als unser Bus einfach noch einmal rückwärts über eine Kreuzung fuhr, da er falsch abgebogen war. In Deutschland hätte es hier wohl ein Hupkonzert gegeben.

Eine weitere Sache, die wir heute hören, durch den Smog aber leider nicht sehen konnten, war ein Feuerwerk mitten am Tag, das, laut unserem Guide, wohl zum Anlass einer Hochzeit entzündet wurde.

Das Highlight des Tages jedoch waren die "Dumplings" zum Abendessen, die kleinen Maultaschen ähnelten. Gefüllt mit verschiedensten Dingen von Fisch über Gemüse bis zu verschiedenem Fleisch war alles dabei. Auch scharfe - und süße Dumplings: Zum Nachtisch gab es auch noch eine Füllung mit süßen Walnüssen. Bei manchen Dumplings, wie zum Beispiel bei den mit Fisch gefüllten, konnte man schon an der Form erkennen, was enthalten war. Alles in allem war jeder danach der Meinung, dass man unmöglich sagen kann, welcher am Besten war.