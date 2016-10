Winnenden Zwei Verletzte bei Brand Uwe Speiser, 25.10.2016 22:04 Uhr

Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Beytekin

Winnenden.

Bei einem Brand in der Klinik für Psychiatrie sind am Dienstagabend zwei Pflegerinnen durch Rauchvergiftungen leicht verletzt worden. Ein Patient der geschlossenen Abteilung hatte gegen 20.30 Uhr sein Bettlaken in Brand gesteckt. Die alarmierte Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Der Verursacher des Brands blieb heil.

