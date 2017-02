Winnender Konzerttage Babykonzert bei den Winnender Konzerttagen

Video: Anette Zanker-Belz und Isabell Gößwein gestalten den musikalischen Workshop für Familien mit Kleinkindern im Rahmen der Winnender Konzerttage.

Marie ist 16 Monate alt. Wie alle 30 Kleinkinder bleibt sie am Anfang bei Mama, setzt sich zu ihr auf den Teppich im Saal und guckt, wie die Familienband da vorne zwischen Tüchern liegt, döst und langsam sich streckend aufsteht und singt: „Der Morgen ist da.“ Zwei Kinder, zwei Jugendliche und zwei erwachsene Musikerinnen sind die Band und spielen an diesem Tag einen Tagesablauf vom Aufstehen bis zum Ins-Bett-Gehen. Musik passt überall dazu, und Rhythmus auch, und Tanz, Hände halten, hüpfen. Kinder mögen das.

„Jetzt steigt Hampelmann ...“

Der Morgen im Musikworkshop beginnt wie alle Morgen: sich recken. Das jüngste Band-Mitglied, Emma-Anais, strahlt, streckt ihre Arme rhythmisch ins Publikum. Die Musiker singen, und die Kleinkinder im Publikum werden agil. Ein ganz Kleines stößt laute, helle Juchzer aus. Marie, die eben mit Mama noch hinten im Raum saß, steht jetzt und hüpft mit. Sie kennt die Lieder schon, hat eine CD zu Hause. „Jetzt steigt Hampelmann ...“ Das Anziehlied spielerisch, kindgerecht, frisch und tonrein. Anette Zanker-Belz spielt den Flügel. Isabel Gößwein singt mit ihren Kindern das Lied vom Socken-Anziehen, und Emma-Anais macht die Gesten vor.

Ein Kind möchte auf die Arme der Sängerin Isabel

Marie, das muss man verstehen, kann jetzt nicht bei der Mama bleiben. Sie möchte zur Band, dorthin, wo die Musik spielt. Ein paar Meter ist sie schon nach vorne gegangen, steht dort, wiegt sich im Rhythmus und guckt mit großen, dunklen Augen zu Sängerin Isabel Gößwein, die mit ihrem gewinnenden Erzieherinnenlächeln die Kinder anzieht. Marie mit ihren schwarzen Löckchen steht noch nicht ganz sicher, lässt sich von Mama schnappen und wieder zurückziehen. Aber nur kurz.

Der Tagesablauf beim La-Luna-Workshop

Denn jetzt kommt eine Frage, die selbst kleine Kinder verstehen: „Mögt ihr Nuuuuuudeeeeelllln?“ Jaahh. „Kartoffelsalat?“ Ja. „Spiegelei?“ Ja, sicher. Das wird ein Lied: Spiegelei! Spiegelei! Nuuuudeeeelln.“ So läuft es beim La-Luna-Workshop: Der ganze Tagesablauf ist Musik, Rhythmus, Ritual. Marie steht schon wieder mittendrin im Geschehen. Sie kann da nicht hinten bleiben. Jetzt kommt auch noch das Guten-Appetit-Ritual, das Händehalten und rhythmische Aufsagen, Schnipsen und Klopfen dazu, das Klavier, dann Gesang. Marie ist mit den Augen immer vorne bei der Musik. Und mit den Füßen auch. Kurz vor dem Projektor und seinen Kabeln wird sie von Mama noch mal aufgegriffen. Denn jetzt singt die Band ein Kuschel- und Schunkellied, „Holladihia, Holladiho ...“ Marie schaukelt kurz mit Mama und ist dann wieder auf eigenen Beinen, will dahin, wo die Musik spielt, und schafft es tatsächlich, absturzfrei über ein Stromkabel zu steigen und bei Isabel Gößwein in den Armen zu landen. Der Tagesablauf, der in einer Stunde durchgespielt wird, neigt sich dem Abend zu. Gutenachtlied. Die Band legt sich auf die Matratzen. Eltern kuscheln mit ihren Kindern. Der Raum wird zum Schlafsaal. Marie ist zurück und schlüpft an Mama. Sie war ganz nah an der Musik.