Winnender Konzerttage Konzerttage Musiknacht: Ein Rundgang

Winnenden.

Am Samstag wird die ganze Stadt voller Musik sein. Es beginnt um 11 Uhr mit Ballett, geht weiter am Abend in der Hermann-Schab-Halle mit klassischer Musik von Winnender Künstlern und breitet sich dann in der Nacht auf die Kneippen und Säle der Stadt aus. 18 Stationen hat die lange Musiknacht.